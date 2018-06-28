Soccer Hero! (Futbol Kahramanı), Crazy Labs’in ufak boyutlu, ücretsiz futbol oyunu. Sonsuz koşu türünde hazırlanan süper eğlenceli bir futbol oyunu karşımızda. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren yapımda sürekli gol bulmamız isteniyor. Golü kaçırır ya da topu rakip oyuncuya kaptırırsak maç sona eriyor. Konsantrasyon ve reflekslerinize güveniyorsanız indirip hemen oynamaya başlayın.

Crazy Labs tarafından geliştirilen mobil futbol oyunu Soccer Hero!, hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış veriyor. Kaleci vuruşuyla başlayan maç topu kaptırmadığınız, gol bulduğunuz sürece bitmiyor. Evet, bu futbol oyununda maçların süresi yok. Ofsayt, taç, serbest vuruş, penaltı gibi maçın temposunu düşüren kurallar da yok. Topu aldığınız gibi rakip sahaya giriyor, takım arkadaşlarınızla paslaşarak gol buluyorsunuz. Oyuncuların enerjileri olduğundan tek bir kişiyle tüm takımı çalımlayıp gol bulma şansınız yok.