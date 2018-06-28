Soccer Juggling Champion 2018, top cambazlarının yerine geçtiğiniz futbol oyunu. Freestyle gibi özel hareketlere yoğunlaşan futbol oyunlarını seviyorsanız, gayet kolay görünen ancak gerçek zorluk düzeyiyle oynamaya başladığınızda tanışacağınız bu yapıma bir şans verin derim. iOS tarafında da ücretsiz ve ufak boyutlu.

Minimalist, gözü yormayan grafikleri eğlenceli animasyonlarla birleştiren mobil futbol oyunu Soccer Juggling Champion 2018’de top cambazlığı yapıyorsunuz. Yalnız freestyle futbol oyunlarının kalitesini aramayın. Oyuncuların hareketleri gerçekçi değil. Buna rağmen oynamaya başladığınızda kendinizi kaptırıyorsunuz. Zomar, Omiko, Otis ve Zombino arasından seçim yaparak yeşil sahalarda adımınızı atıyorsunuz. Amacınız; bu karakterleri dünyanın en iyi top sektiren oyuncuları arasına sokmak.

Gülen ifadeli topu sektirmek oldukça basit gözüküyor. Top çizgiye ulaştığında hafifçe dokunmanız yeterli oluyor lakin sürekliliği sağlamak çok zor. Oyuncuların hareketleri çok gerçekçi olmadığından reflekslerini tahmin edemiyorsunuz. Topu üç kez düşürme hakkınız var.