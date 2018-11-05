Soccer Manager 2019, Football Manager Mobile kalitesinde hem de ücretsiz! iPhone/iPad cihazınızda oynayabileceğiniz en iyi futbol menajerliği oyunu. Kuş bakışı görünüm yerine gerçek üç boyutlu maç deneyimi yaşatan, her şeyin kontrolünün sizde olduğu, sade arayüze sahip bir futbol menajerlik oyunu.

Avrupa ve Güney Amerika’nın ana ligleri dahil, dünyanın dört bir yanından 33 ülkeden 800 kulübün bulunduğu hem ücretsiz oynanabilir hem de Türkçe futbol menajerlik oyunu Soccer Manager 2019’da antrenman planlaması yapıyor, kulüp tesislerini geliştirmenin yollarını arıyor, transfer sezonunda oyuncu alıp satıyor, takımınızın taktiğini dilediğinizce ayarlıyor, takımınızı saha dışında da mutlu etmek için çalışıyorsunuz. Zorlu müsabakalar, lig playoffları sizi bekliyor.

Soccer Manager 2019 Özellikleri: