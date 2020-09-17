Futbol menajerlik oyunları arasında en iyisi olan Soccer Manager’da 2021 sezonu başladı. Gerçekçi üç boyutlu grafikler, kapsamlı takım yönetimi, gerçek maç günü deneyimi, stadyum ve tesis inşa etme ve daha fazlası ile Soccer Manager 2021, mobildeki en iyi futbol menajerlik oyunu. Üstelik Türkçe dil desteğiyle geliyor ve App Store’da da ücretsiz! Hemen Soccer Manager 2021’i iPhone/iPad cihazınıza indirin, en iyi futbol menajerleri arasında mücadeleye başlayın.

Soccer Manager 2021, 33 ülkeden 800’den fazl takımın başına geçmenize olanak tanıyor. Bir futbol menajerinin görevleri neyse oyunda da onları yapıyorsunuz. Takımınızın antrenmanlarını planlıyor, kulüp tesislerini geliştiriyor, takımınıza güç verecek yeni yetenekler keşfediyor ve yıldızları katıyor, kadro ve taktiklerinizi belirliyor (maç sırasında da kolayca müdahalede bulunabiliyorsunuz) hangi oyuncunun hangi forma numarasıyla oynayacağını seçiyorsunuz. Aldığınız kararlar sadece oyuncularınız ve yönetim kurulunu etkilemiyor, taraftarların tavrı üzerinde de etkisi oluyor.

Soccer Manager 2021’de maçlar her zamankinden daha gerçekçi oynanıyor. Grafiklerin üç boyutlu ve yüksek kalitede olmasının yanında oyun çekişmeli lig ve kupa mücadelelerine, ayrıntılı futbol oyun ekonomosine yer veriyor. Soccer Manager 2021’i indirin ve menajerlik oyununda başarıya ulaşın!

Soccer Manager 2021 iOS (iPhone/iPad) Futbol Menajerlik Oyunu İndir