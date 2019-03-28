Soccer Royale, Clash tarzı kart oyunlarının en iyi oyun modlarıyla futbol oyunlarının en iyi özelliklerini alan online mobil oyun. Strateji ve futbol oyunlarını harmanlayan futbol kart strateji oyunu Soccer Royale’in 2019 sezonunda takımınıza Dünya Kupası heyecanı yaşatmak için mücadele veriyorsunuz. Kadro, taktikler, antrenmanlar, transferler, kulübün yönetimi tamamen sizde! Bu oyunda hem antrenör hem de oyuncusunuz.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan nihai futbol kapışması Soccer Royale 2019, Clash Royale benzeri oynanış sunuyor. Dolayısıyla kart oyunlarını seviyorsanız keyif alacağınız bir futbol oyunu. Kartlarla yetenekleri geliştirilebilir oyunculardan en iyilerini ayıklayıp takımınıza yerleştiriyor, rüya takımınızla liglerde sonrasında da Dünya Kupası’nı götürmek için mücadele ediyorsunuz. Sahada kartları kullanarak oyuncularınızın özel yeteneklerini açığa vuruyor, daha maçın başlangıcında veya kritik dakikalarda rakibinizi şaşkınlığa uğratıyorsunuz. Maça çıkmadan önce yapacağınız ayarlamalar da mühim.

Soccer Royale Özellikleri