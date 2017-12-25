Sonic Runners Adventure, Gameloft’un görsel, ses ve oynanışını yenileyerek karşımıza çıkardığı SEGA oyunu. SEGA’nın platform oyunlarının tümünde yer alan kirpi Sonic ve arkadaşlarının yer aldığı aksiyon dolu koşu oyununda Dr. Eggman ve diğer kötülerle savaşıyoruz.

Gameloft’un iOS platformuna da ücretli çıkardığı koşu oyununda Sonic ve Sonic evreninde onunla birlikte yaşayan the Hedgehog, Tails, Knuckles ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Dr. Eggman başta olmak üzere kötüleri durdurmak için mücadele veriyoruz. Kirpimiz ve en az onun kadar hızlı arkadaşları her zaman odluğu gibi oldukça enerjikler. Uçma, zıplama, koşma, depar atma, yarışma ve daha nice bilindik hareketlerini zorlu görevler esnasında sergiliyorlar. Görev demişken hızlı tempolu yarış görevlerinin yanı sıra tekrar oynanabilen oyun seviyeleri ve sayısız hedef sizi bekliyor.

Türkçe dil desteğiyle gelen ve internetsiz (çevrimdışı, offline) oynama seçeneği sunan yeni Sonic oyunu Sonic Runners Adventure, tam bir nostalji oyunu. SEGA’nın unutulmaz platform oyununa Gameloft dokunuşu hoş olmuş; beğendim.