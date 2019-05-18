Onlarca farklı malzemeyi bir araya getirerek kendi tasarladığınız füzelerle gezegenler arası yolculuklara çıkabileceğiniz Spaceflight Simulator, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan sıra dışı bir oyundur.

Gerçekçi gezegen grafikleri ve yörünge mekanikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, Füzenizin parçalarını birleştirerek fırlatmaya hazır hale getirmek ve yeni gezegenler keşfetmektir. Farklı demir parçalar ve roketleri uygun şekillerde toparlayarak füzenizi tasarlamalı ve uçuşa hazır hale getirmelisiniz. Tasarladığınız füzeyi yörüngelerden ve koordinatlardan yola çıkarak hedef bölgesine fırlatmalı ve füzenin sağlıklı bir şekilde gezegene iniş yapmasını sağlamalısınız. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca yeni gezegen ve füzeyi tasarlamanız için hazırlanmış birçok farklı malzeme yer almaktadır. Doğru parçaları kullanarak en hızlı füzeyi oluşturmalı ve gezegenlere yolculuk yaparak yeni yaşam alanları keşfetmelisiniz.

Simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlere hizmet veren Spaceflight Simulator, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.