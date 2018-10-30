Spill It!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşıımza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda bardakları kırarak ilerliyor ve bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Son derece zevkli bir deneyim sunan oyunda eşsiz bir atmosfer yer alıyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda önünüze çıkan her şeyi yıkarak puanlar kazanıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda topu uygun yerlere bırakarak ilerliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Tüm bölümleri geçip arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda farklı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Topları kullanarak bardakları kırmanız gereken oyunda renkli görseller yer alıyor. Sürükleyiciliğiyle de dikkatimizi çeken oyunda farklı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Spill It! sizleri bekliyor.

Spill It! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.