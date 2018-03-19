Squatgirl - Doris Hofer, sağlıklı yaşama kavuşmak isteyenleri motive eden ünlü fitness koçu Doris Hofer’in resmi mobil uygulaması. Kısa sürede sağlıklı şekilde kilo vermek, forma girmek, sıkılaşmak isteyenlere özel egzersizleri videolu olarak bu uygulamada. Her hafta güncellenen bölgesel antrenman videolarının yanında motive edici paylaşımlar yer alıyor. Doris’le canlı yayında sohbet etme şansınız da var!

Fitness’ın kendisine yaptığı en iyi yatırım olduğunu söyleyen fitness koçu, aynı zamanda kitap yazarı ve motivasyon konuşmacısı Doris Hofer’in kendisiyle aynı adı taşıyan mobil uygulaması, video, duvar ve blog bölümünden oluşuyor. Videolar sayfasında bölgesel antrenmanlar içeren harika videolar yer alırken, Blog sayfasında Doris Hofer’in sağlıklı yaşama dair eşsiz yazıları Türkçe olarak karşınıza çıkıyor. Duvar ise sağlıklı yaşama merhaba demiş kişileri bir araya getiriyor. Bu noktada sosyal yönü de olan bir fitness uygulaması olduğunu belirtmek gerek. Sosyal ağlarda olduğu gibi kullanıcıları takip edebiliyor, gönderilerine yorum atıp beğenebiliyorsunuz.

Squatgirl - Doris Hofer Özellikleri: