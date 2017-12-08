iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Starlit Archery Club mobil oyunu, klasik bir oyun tarzının okçu temasıyla renklendirildiği ve stratejik becerinizi ön plana çıkaracağınız çekişmeli bir oyundur.

Starlit Archery Club mobil oyununda daha önce mutlaka görmüş olduğunuz bir oynanışa tanıklık edeceksiniz. Oyun platformunda üst bölümde farklı renklerle bir arada duran kareler göreceksiniz. Öncelikli amacınız aynı renkte duran karelere çarparak düşürmek. Bunu yaparken de alt bölümde duran okçu karakteriyle okları fırlatacaksınız. Okları ister dümdüz gösterilen istikamette gönderin isterseniz de duvarlara çarptırıp ulaşılması zor yerlere oklarınızı gönderin. Ancak kareleri düşürebilmeniz için karelerle aynı renkli okları söz konusu yere fırlatmalısınız.

Starlit Archery Club mobil oyununda işin içine rekabet de katılmasıyla tekdüzelik kırılmış ve oyuna heyecan gelmiş durumda. Liderlik tablolarında üst sıralara çıkmak için oklarınızı fırlatacak ve skorlarınızı geliştireceksiniz. Ayrıca farklı dünyaların kilidini de açmak için ilerlemelisiniz. Boş zamanlarınızı hoş zamanlara dönüştürebilecek Starlit Archery Club mobil oyunun AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.