Mobil oyun dünyasında onlarca farklı oyunu ile oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Tapps Games yeni bir oyun ile yine ortalığı kasıp kavurmaya hazırlanıyor.

Hem Android hem de iOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Starside Celebrity Resort mobil klasik oyunlar arasında yer alıyor. Ücretsiz yapısı ile oyuncuların yüzünü güldüren yapımda oyuncular kendilerine ait bir tatil beldesini işletmeye çalışacaklar.

Ünlü bir tatil beldesi oluşturmaya çalışacağımız oyunda oteller inşa edecek, dekore edecek ve çeşitli gemi seferleri ile beldemize turist çekmeye çalışacağız. Müşterilerimize eğlenceli anlar sunarak onlardan ücretler elde edecek, tatil beldemizi geliştirerek bu alanda en iyi olmaya çalışacağız.

Çevrimdışı olarak oynanabilecek olan yapımda oyuncuları keyifli bir oynanış yapısına ek olarak zengin bir içerik yapısı bekliyor olacak.