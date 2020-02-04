Stickman Trick Soccer, gol atmaya çalıştığınız beceri odaklı mobil futbol oyunu. Mobilde en çok indirilip oynanan çöp adam oyunlarının yapımcısı tarafından hazırlanan oyun, farklı türleri harmanlıyor. Futbol oyunları, golf oyunu, bulmaca oyunlarını seviyorsanız Stickman Trick Soccer’a bayılacaksınız. iOS platformunda da indirmesi ve oynaması ücretsiz!

Çöpten adamların yer aldığı en eğlenceli oyunların geliştiricisi Djinnworks GmbH, futbol, golf ve bulmaca türünü birleştiren bir yapımla “Stickman Trick Soccer” karşımıza çıkıyor. Oyunda topu kaleye göndermeye çalışıyorsunuz. Rakip oyuncular yok, kaleci yok. Bunlar yerine kaleyle aranıza set çeken engeller var. Çiviler, su, patlayıcılar gibi engeller topu doğrudan kaleye atmanıza engel oluyor. Gol atmanıza yardımcı olan öğeler de var. Trambolin, tekerlek, rüzgar makinesi gibi avantaj sağlayan öğeler de mevcut. Bu arada oyun bölüm bazlı ilerliyor. Her bölümde belli şut sayısı var ve rüzgarın yönü ve şiddeti farklılık gösteriyor.