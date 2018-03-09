Stormborne 3 : Blade War, mobil platformdaki gladyatör savaş oyunları arasında en kaliteli görselleri ve en iyi oynanışı vereni. Konsol kalitesinde grafikler veren tek kişilik gladyatör savaşı oyunu arıyorsanız oynamanızı isterim. iOS cihazlar için de ücretsiz ve hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor.

Geliştiricinin şimdiye kadarki en kaliteli idle, aksiyon oyunu olarak tanımladığı, bana göre mobilde gladyatör savaşları üzerine kurulu en iyi oyun olan Stormborne 3 : Blade War’da hafızasını yitiren efsane bir gladyatör olarak yer alıyorsunuz. Arenalarda sadece boss’larla savaşıyorsunuz. Kan gölüyle sonlanan her savaş sadece sizin değil boss’ların da seviyesini artırıyor. Gladyatörünüzü geliştirebiliyorsunuz.

Stormborne 3 : Blade War Özellikleri: