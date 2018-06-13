Sudoku Master Edition, harika bir zeka oyunu olan Sudoku’yu oynamayı seven her seviyede kullanıcıya hitap ediyor. İster Sudoku’ya yeni başlamış olun, ister tabloyu birkaç dakikada çözen profesyonel bir Sudoku oyuncusu olun, iOS platformunda bulabileceğiniz en iyi Sudoku oyunu. Minimalist, modern ve zengin özelliklere sahip tasarımıyla öne çıkan Sudoku Master Edition, Apple Pencil desteğiyle geliyor. Böylelikle mobil cihazda gerçek kağıtta oynuyormuş hissi alıyorsunuz.

Tam Apple Kalem desteği sunan dünyanın en iyi Sudoku oyunu Sudoku Master Edition, kolaydan ustaya 5 seviyede oynamaya izin veriyor ve yanlış modu, klasik mod, yıldırım modu, zen modu ve daha birçok oyun modu içeriyor. Oyun tahtasından yazı tiplerine, tahta animasyonlarından otomatik tamamlamaya, puan göstergesinden zamanlayıcıya her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. OLED ekranlı iPhone’lar için dark mode (koyu tema) sunduğunu, açık temayı sevenler için de seçenek sunulduğunu belirteyim. Arka planda çalan müzik (çevre dostu müzik ustası EARLYGUARD’dan) de çok hoş.

Sudoku Master Edition Özellikleri: