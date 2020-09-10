Summer Buster, iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkan Summer Buster oyununda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz türden bir oyun olarak ön plana çıkan Summer Buster oyununda yaz aktivitelerini yapıyorsunuz. Hem becerilerinizi sınayabileceğiniz hem de keyifli zaman geçirebileceğiniz Summer Buster oyununda dikkatli olmanız gerekiyor. Keyifli oyun mekanikleri ve renkli atmosferiyle de dikkat çeken Summer Buster oyununda işiniz bir hayli zor. Summer Buster oyununu kaçırmayın.

Summer Buster oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.