Super Soccer Champs 2020

Süper Futbol Şampiyonları (SSC) geri döndü, retro arcade futbolunu yeni zirvelere taşıyor. Eski efsanevi retro oyunlarından ilham alan Super Soccer Champs olması gerektiği gibi bir futbol: Basit, hızlı, akıcı ve taktiksel paslarla oynanabilir ve ellerinize sıkı şekilde gol atma gücüne sahip.

Takımın kaptanı rolüne adım atın ve rüyalardaki takımın savunucuları, orta saha oyuncuları ve stoperleriyle en iyi 11'li takımı olun. Fantezi futbol kulübünüz ve dünya futbol sahnesinde gerçek bir etki yaratabilirsiniz.

Oynamak istediğiniz oyun sayısını seçin, oyuncularınızı toplayın ve masaüstüne ulaşmak için Pro ve Amatör kupalarında savaşın. Dünyanın dört bir yanından rakiplerinize karşı kendi takımınızı oluşturun. Kendi futbolcunuzu yaratın, ekip adınızı, tasarım ve kulüp armasını özelleştirin.