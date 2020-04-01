Sword Maker, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olan Sword Maker oyununda kılıç ustası gibi hissedebiliyorsunuz. Birbirinden güzel ve keskin kılıçlar yapmak için mücadele ettiğiniz bir oyun olan Sword Maker oyununda harika bir deneyim yaşıyorsunuz.

Zorlu ve gerçekçi bir atmosfere sahip olan oyunda renkli görseller yer almakta. Tıpkı gerçek bir kılıç yapıyormuş gibi hisse kapılabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Kolay kontrollerin ve onlarca farklı kılıç tipinin yer aldığı oyunda efsanevi kılıçları da üretebiliyorsunuz.

Sword Maker oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.