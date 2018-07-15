Tap Knife, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir arcade oyunu olarak ön plana çıkıyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda reflekslerinizi sınıyor ve kayaları parçalamaya çalışıyorsunuz.

Bıçaklar fırlatarak büyük kayaları parçalamaya çalıştığınız bir oyun olan Tap Knife, reflekslerinizi sınayıp becerilerinizi ön plana çıkardığınız bir oyundur. Ekrana tıklayarak bıçaklar fırlatabileceğiniz oyunda boş zamanlarınızı da keyifli bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Farklı haritalarda mücadele edebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm kayaları yok etmelisiniz. Farklı bıçakları da kullanabileceğiniz oyunda hızlı ve tempolu bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğer bu tür oyunları seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Renkli grafikleriyle de ön plana çıkan Tap Knife, sizleri bekliyor. Tap Knife oyununu sakın kaçırmayın.

Tap Knife oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.