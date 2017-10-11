iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Tap Titans 2 mobil oyunu, titanlara karşı savaşın devam ettirildiği rol yapma tarzında oynanan bir aksiyon oyunudur.

Kaliteli grafikleri ve elle çizilmiş eşi benzeri olmayan titan karakterleriyle öncelikle görsel bir tatmin yaratmayı başaran Tap Titans 2 mobil oyunu, serinin ilk oyununda olduğu gibi titanlara karşı sürdürülen savaşı daha da şiddetlendirmiş durumda. Titanlar bu sefer gerçekten çok güçlü olarak geri dönmüş ancak sizin gibi bir kılıç ustası da bunun üstesinden gelecektir.

Oyunda ilerledikçe çeşitli ekipmanlarla karakterinizi donatabilir ve toplayacağınız farklı becerilerle kahramanınızın gücüne güç katabilirsiniz. Karakter güçlendirmesini ihmal etmemeniz gerekiyor. Zira oyunda ilerledikçe titanlar güçleniyor. Bu durumda aynı oranda siz de güçlenmelisiniz. Dünyada milyonlarca mobil oyuncu tarafından oynanan Tap Titans 2 mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.