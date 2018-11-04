Tasty Planet Forever, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil aksiyon oyunudur. Keyifli vakit geçirebileceğinizi düşündüğüm oyunda farklı karakterleri kontrol ederek ilerliyor ve önünüze çıkan her şeyi yiyiyorsunuz. Engellerden de kaçmanız gereken oyunda son derece keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda renkli grafikler ve eşsiz bir atmosfer yer alıyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz düşündüğüm oyunda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Reflekslerinizi de iyi kullanmanız gereken Tasty Planet Forever oyununu sakın kaçırmayın. Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda arabalar, ağaçlar, insanlar, gemiler ve daha fazlasını yemeniz gerekiyor. Eşsiz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Tasty Planet Forever sizleri bekliyor.

Tasty Planet Forever oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.