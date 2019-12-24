Taxi Sim 2020

En yeni taksi simülatörü oyununda bir taksi şoförünün hayatını tecrübe et. Sarı taksi ya da özel taksi şoförü olarak farklı tür sürüş görevlerini tamamla ve 30'dan fazla muhteşem araç arasından favori aracını seç, daha fazla yeni araba satın almaya çalış.

Bu açık dünya sürüş deneyiminde çarpıcı grafiklerin ve ortamların tadını çıkar. Başka taksi simülasyon oyunlarında bulamayacağınız özellikler yer alıyor: Yayalar yağmur yağdığında şemsiye açıyor, yüzlerce yıkılabilir nesne var, kaldırımda gerçekçi bir araba ve insan yoğunluğu var. Gerçekçi kontroller ve sesler ile taksi şoförü gibi hisset.

Kariyer modunda zirveye çık ve serbest gezinmede dolaş ve rahatla ya da çevrimiçi çok oyunculuda arkadaşlarınla oyna. VIP müşterileri almak ve her görev için daha fazla kazanmak için daha iyi arabalar satın al. Satın aldığın her araç hem sarı taksi hem de özel taksi modunda oynanabilir.







