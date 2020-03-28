Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz The cat's meow town, sevimli kedileri besleyerek günlük görevler üstleneceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve stres giderici özelliği ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, kedilerin günlük ihtiyaçlarını gidermek ve onları mutlu etmek için ekstra görevler üstlenmektir.

Kedilerinize günde 3 defa yiyecek vermeli ve banyo zamanı geldiğinde onları yıkamalısınız. Her kedi farklı yiyeceklerden ve aktivitelerden hoşlanmaktadır. Bu nedenle kedilerin her biriyle özel olarak ilgilenmeli ve kendilerini özel hissetmeleri için çaba göstermelisiniz.

Kedilerinizin odalarını güzelleştirmek için çeşitli eşyalar ve objeler satın alabilirsiniz. Bu sayede kendilerini güvende hissetmelerini sağlayabilir ve tarzlarını yansıtan eşsiz mekanlar tasarlayabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından benimsenen The cat's meow town, sevimli kedilerle birlikte eğleneli anlar geçireceğiniz ve günlük stresinizi atabileceğiniz sürükleyici bir oyun olarak öne çıkmaktadır.