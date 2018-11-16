Joynowstudio tarafından geliştirilen ve mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Thunder Assault, bir arcade oyunu olarak karşımıza çıktı.

5 farklı uzay aracının yer aldığı mobil yapımda uzaylılara karşı savaşacak ve onları etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Pürüzsüz ve basit kontroller ile desteklenen oyun her kesime hitap etmektedir. Atari tarzındaki grafikleri ve ses efektlerine sahip olan oyunda ilerlemeye çalışacak ve aksiyon dolu anlar yaşayacağız.

Uzayın derinliklerine hayatta kalabilmek için savaşacak ve uzaylıları etkisiz hale getirmek için mücadele edeceğiz. Mobil platform oyuncularına tamamen ücretsiz olarak sunulan Thunder Assault şuan 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Oyun Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.