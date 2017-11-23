Thunderdome GT, Nascar yarışlarını izlemek kadar oynamaktan da keyif alıyorsanız ilginizi çekecek bir yapım. iOS platformuna özel çıkış yapan araba yarışı oyununda V8, klasik ve modern otomobiller, stock arabalarla yarışlara katılıyoruz. Oval yapıda pistlerde rakip araçları geçmek çok da kolay olmuyor.

Grafiksel anlamda sınırları zorlayan yarış oyunlarını seven biri olarak Thunderdome GT’yi oldukça başarılı buldum. Android platformuna çıkmaması üzücü. Eğer iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz, ufak boyutlu kaliteli bir yarış oyunu arıyorsanız tavsiye ederim. Nascar yarışlarında olduğu gibi oval pistlerde baba araçlarla yarışlara giriyorsunuz. Çoklu oyuncu desteği yok ancak yapay zeka gerçek oyuncuları aratmayacak kadar iyi yarışıyor.

Thunderdome GT Özellikleri: