Toon Cup 2018 (Toon Kupası 2018), en çok izlenen çizgi film kanallarından Cartoon Network’ün futbol oyunu. Powerpuff Girls, Ben 10, Kafadar Ayılar, Teen Titans Go ve diğer Cartoon Network karakterlerinin yer aldığı süper eğlenceli mobil futbol oyunu, Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Animasyonların ön planda olduğu çizgi film stili grafikleriyle dikkat çeken futbol oyunu Toon Cup’da Türkiye milli takımı da yer alıyor. Cartoon Network çizgi filmlerinde öne çıkan karakterlerin tümü oyunda mevcut ve hepsiyle oynayabiliyorsunuz. Klasik hızlı maçlar yapıyorsunuz ancak takımlar üç oyuncudan oluşuyor. Her oyuncunun kendine has vuruş stili var, sahada etkili ve zayıf oldukları noktalar farklı ve güçlendiricilerle özel hareketlerini sergiliyorlar.