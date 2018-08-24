TRT ÇizBul uygulaması, iOS cihazlarınız üzerinden çocuklarınızın düşünme ve problem çözme yeteneklerini keşfedebileceğiniz içerikler sunuyor.

Shatterbrain oyununu oynayan kullanıcılar için çok tanıdık geleceğini düşündüğüm TRT ÇizBul uygulamasında, temel Fizik kuralları eşliğinde yönlendirmeleri takip edip, topu istenen noktaya ulaştırmanız isteniyor. 6 yaş ve üzeri çocukların düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştireceğini düşündüğüm uygulamada, bölümlerin birden çok çözümü olduğundan istediğiniz çözümü kullanmak konusunda serbestsiniz.

Çocukların ilgisini çekecek türden bir arayüze sahip olan TRT ÇizBul uygulamasında, en çok yıldızı siz toplamak istiyorsanız verilen sürede istenenleri yapmanız gerekiyor. Onlarca farklı bölüm sunan TRT ÇizBul uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek çocuklarınızın sayısal yeteneklerini ve problem çözme özelliklerini keşfedebilir ve geliştirebilirsiniz.