Twist Hit!, çevreyi yeşillendirmeye çalıştığınız doğa dostu harika bir mobil oyun. Gittiğiniz, ayak bastığınız her yere hızla ağaç dikerek orayı güzelleştirdiğiniz, doğayı koruma mücadelesi verdiğiniz arcade oyun, siz durmadıkça bitmiyor.

Minimalist stil, animasyonlar, efektlerle güçlendirilmiş mükemmel ötesi grafikler sunan Twist Hit!, ağaçların kesilip yerlerine betonların dikildiği dönemde çok anlamlı bir mobil oyun olmuş. Oyunda tek başınıza geziyor, kesilen ağaçların yerlerine yenilerini dikiyorsunuz. Ağacın büyüme anını da görebiliyorsunuz. Kurtarabildiğiniz kadar yeri kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Twist Hit! Özellikleri