Beceri oyunlarını seviyorsanız Wall Hit tam size göre. iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Wall Hit oyunu, renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleriyle birlikte dikkat çekiyor. Oyunu oynarken günlük stresten uzaklaşıyor ve eğlenceli zaman geçiriyorsunuz.

Wall Hit oyununda amacınız ekranın sol alt kısmından fırlatılan topları platform yardımıyla yönlendirerek ekranın alt kısmında bulunan sepete atmak. Bu işlemi her bölümde tekrarlayacak ve tüm topları sepete atmaya çalışacaksınız. Eğer herhangi bir topu yönlendiremezseniz ve yere düşürürseniz oyunu kaybedebilirsiniz. Oldukça fazla dikkat isteyen Wall Hit oyununda topları nasıl yönlendireceğiniz tamamen size kalmış. Oyunda bölümleri geçebilmek için kendinize özel bir taktik bulmanızda fayda var. Eğer güzel bir taktik bulamazsanız ilerleyen bölümlerde zorlanabilirsiniz.

Wall Hit oyununu oynadıkça bazı sürpriz hediyelerle karşılaşıyorsunuz. Bu hediyeler sayesinde bölümleri daha hızlı geçebilirsiniz. Size verilen hediyeler hızlı top gönderme ve platformu büyültme olarak değişiklik gösteriyor. Boş zamanlarınızda oynayabilecek güzel bir oyun arıyorsanız Wall Hit’i hemen şimdi indirin ve eğlenceyi başlatın!