Mobil cihazınızda hayallerinizdeki düğün salonlarını tasarlamaya hazır olun!

Android ve iOS platformunda simülasyon oyunları arasında yer alan Wedding Salon 2 ile keyifli zaman geçireceksiniz.

Tamamen ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan ve dünyanın dört bir yanında 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım mobil platformun başarılı isimleri arasında yer alan Sugar Games tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

Rengarenk atmosferin ve zengin içeriğin yer aldığı oyunda İngiltere, Fransa, Bali, Venedik, Rusya, Yunanistan, Bavyera, Afrika, Brezilya, Kore, Avustralya ve Çin gibi ülkelerde yer alan düğün salonlarını dekore edecek, 154 farklı zorluğun üstesinden gelecek ve eğlenceli anlar geçireceğiz.

Farklı türde görevlerin de yer aldığı yapımda oyuncular 14 eşsiz düğün salonu ile karşılaşacaklar.