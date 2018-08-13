Who -- Call&Chat (iOS), anonim sesli ve görüntülü sohbet etme uygulaması. Gençlerin gözde mobil uygulamalarından Scorp’un geliştiricileri tarafından hazırlanan uygulama Who -- Sesli, Görüntülü Sohbet, yeni insanlarla tanışmanın en basit ve eğlenceli yolu.

Kullanıcı kitlesi gençler olan video paylaşım uygulaması Scorp’un geliştiricilerinin yeni uygulaması Who -- Sesli, Görüntülü Sohbet, ortak ilgi alanına sahip kişileri tanıştıran bir arkadaşlık uygulaması diyebilirim. Başla butonuna bastığınızda hiç tanımadığınız biriyle sesli görüşmeye başlıyorsunuz. Konuşmayı 30 saniye sürdürürseniz kamera açılıyor ve görüntülü konuşmaya geçiyorsunuz. Uygulama ücretsiz lakin süre sınırlaması istemiyor, istediğiniz cinsiyetle konuşmak istiyorsanız premium üyeliğe geçmeniz gerekiyor. Bu arada görüntülü konuşmaya geçmeden önce profilini görebiliyorsunuz. Hangi ülkede yaşıyor, hangi mesleği yapıyor, hangi okuldan mezun gibi bilgileri görüyorsunuz.