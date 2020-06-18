Who Lite — Sesli, Görüntülü Sohbet, yeni insanlarla tanışmanıza yardımcı olan arkadaşlık uygulaması. Scorp’un geliştiricilerinin uygulaması olan Who, yeni insanlarla tanışmanın kolay ve de eğlenceli yolu. Who’nun Lite sürümü ise Who’nun sevilen özelliklerini daha hızlı kullanmanızı sağlamakla birlikte, düşük boyutlu olmasıyla iPhone/iPad’inizde daha az yer kaplıyor. Arkadaşlık uygulaması arıyorsanız, anonim olarak sesli ve görüntülü sohbet ettiren bu uygulamayı denemelisiniz.

Evden çıkamıyor, yeni insanlarla tanışmak istiyor ve anonim olarak sesli-görüntülü sohbet edebileceğiniz bir mobil uygulama arıyorsunuz. Who Lite - Live Video Chat, can sıkıntısına birebir. Aramayı başlayın, isteği kabul edin ve eşleşin! 30 saniye sonra kamera açılıyor ve görüntülü konuşmaya başlıyorsunuz. Sohbet sarmadıysa, hemen geç butonuna basın ve otomatik olarak başka biriyle eşleşin.

Who Lite iOS Arkadaşlık Uygulaması