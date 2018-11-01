Mobil platformda avcılık oyunu oynamak ister misiniz?

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Wild Hunt, ücretsiz fiyat etiketi ile oyuncuların yüzünü güldürüyor. Bünyesinde birbirinden farklı hayvanlara yer veren yapım da vahşi doğada hayatta kalabilmek için gerçekçi mekanlarda hayvan avlamaya çalışacağız. Oyun içerisinde çok sayıda birbirinden farklı silah yer alıyor. 3D grafikler eşliğinde yer alacağımız yapım da avcılık konusundaki becerilerimizi sınayabilecek ve derece yaparak haftalık liderler panosuna adımızı yazdırabileceğiz.

Oyunda hayvanları takip edecek ve fırsatını bılduğumuz anda onları etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Mobil yapımda yeni yerler keşfedebilecek, gerçek PvP atmosferi ile karşılaşabileceğiz. 5 milyondan fazla akitf oyuncu tarafından oynanan yapımda gerçek dünya ile karşılaşacak ve özgürce bu dünyada dolaşarak avcılık oyunu oynayabileceğiz.

Yapımda mecut olan silahlarımızı yükselterek daha etkili bir hale getirebileceğiz. Hayvanların izlerini takip ederek onları takip edecek ve farklı silah modelleri ile onları etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Sürükleyici ve bir o kadar da etkileyici olarak oynanan Wild Hunt, tamamen ücretsiz olarak mobil platformlarda oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.