Social Quantum Ltd tarafından geliştirilen Wild West: New Frontier mobil simülasyon oyunu olarak yayınlandı.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden Wild West: New Frontier ile çiftçilik deneyimi yaşayacağız. Günümüzdeki en geniş içerikli çiftçilik oyunlarından birisi olan Wild West: New Frontier iOS, Android ve Winphone platformlarında ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

Rengarenk bir atmosfere sahip olan yapımda oyuncular evcil hayvanlar besleyebilecek, farklı ürünler ekip biçebilecek, çiftliklerini diledikleri gibi düzenleyebilecekler. Oldukça basit bir oynanış yapısına sahip olan oyunda zengin içerik eşliğinde sürükleyici bir çiftçilik deneyimi yaşayacağız.

Her türlü detayın düşünüldüğü mobil oyunda eğlenceli bir çiftçilik dünyası bizleri bekliyor olacak. 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan yapım, Google Play üzerinde 4.2 gibi bir skor puanına sahip.