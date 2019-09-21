İndir 89.90 MB
Wild West: New Frontier 31.3.26641 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Simülasyon
  5. Wild West: New Frontier - İOS İçin Simülasyon Oyunudur

Wild West: New Frontier

31.3.26641
ios
Wild West: New Frontier
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Wild West: New Frontier Ekran Görüntüleri - 1
Wild West: New Frontier Ekran Görüntüleri - 2
Wild West: New Frontier Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Gerçekçi bir çiftçilik oyunu oynayacağız.

Social Quantum Ltd tarafından geliştirilen Wild West: New Frontier mobil simülasyon oyunu olarak yayınlandı.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden Wild West: New Frontier ile çiftçilik deneyimi yaşayacağız. Günümüzdeki en geniş içerikli çiftçilik oyunlarından birisi olan Wild West: New Frontier iOS, Android ve Winphone platformlarında ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

Rengarenk bir atmosfere sahip olan yapımda oyuncular evcil hayvanlar besleyebilecek, farklı ürünler ekip biçebilecek, çiftliklerini diledikleri gibi düzenleyebilecekler. Oldukça basit bir oynanış yapısına sahip olan oyunda zengin içerik eşliğinde sürükleyici bir çiftçilik deneyimi yaşayacağız.

Her türlü detayın düşünüldüğü mobil oyunda eğlenceli bir çiftçilik dünyası bizleri bekliyor olacak. 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan yapım, Google Play üzerinde 4.2 gibi bir skor puanına sahip.

İLGİLİ SORULAR

YENİ BİR SORU SOR