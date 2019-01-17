Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Wiz Khalifa's Weed Farm ile renkli dakikalar yaşayacağız.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanabilen Wiz Khalifa's Weed Farm, Metamoki imzası ile geliştirildi ve yayınlandı. Aksiyon ve gerilimin yerine eğlenceli dakikalar yaşayacağımız yapımda oyuncular müşterilerden gelen siparişleri zamanında yetiştirmek için mücadele edecekler.

Bitkiler yetiştireceğimiz oyunda yetiştirdiğimiz bu bitkileri satacak ve para kazanacağız. Oyuncular benzersiz bitkiler dikecek ve seviyeler atlayarak bu bitkileri zamanında yerlerine teslim etmeye çalışacaklar. Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım, iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Google Play’de 4.7 gibi bir inceleme puanına sahip olan yapım mobil simülasyon oyunları arasında oldukça popüler bir konumda yer alıyor. Ücretsiz yapısı ile oyuncuların ilgisini çeken yapım her geçen gün kitlesini de genişletmeye devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.