Wood Cube Puzzle, Tetris benzeri mobil bulmaca oyunu. Blokları oyun alanına dizerek puan toplamaya çalıştığınız süper eğlenceli bir yapım. Online mod içermediğinden internetsiz (offline) oynanabiliyor. Boş zamanlarda, toplu taşımada, durakta, arkadaşınızı beklerken telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz türde hızlı, basit, keyifli bir blok bulmaca oyunu. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Kahverengi tonlarıyla göz yormayan arayüz sunan bulmaca oyunu biraz Tetris’e benziyor. Farklı formlarda blokları dizerek yatay veya dikey çizgide patlatıyorsunuz. Tetris’ten farklı olarak bloklar tepeden düşmüyor ve blokları döndüremiyorsunuz. Blokları dizdiğiniz alanda boş alan kalmayana dek oyun sürüyor. Süre sınırlaması yok, puan yarışına girdiğiniz online oyuncular da yok! Tek başınıza keyifle oynuyorsunuz.

Wood Cube Puzzle Özellikleri: