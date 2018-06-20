Aksiyon ve sporu tek çatı altında birleştiren Wrestle Tiger'da bir amerikan güreşcisinin rolünü üstleneceksiniz. Karşınıza gelen rakiplerinizi birer birer indirmeli ve sahanın yeni kralı olmalısınız. Yalnızca tek tuş ile oynanan oyunda gücünüzü gösterin ve güreşinizi şahlandırın.

30 farklı karaktere yer veren güreş oyunu Wrestle Tiger'da genel anlamda son hamleyi yapmayı ve böylelikle rakiplerinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Tek bir tuş yardımıyla oynanan oyunda, doğru hamleler yapıp gücünüzü kanıtlayın ve özel yetenekleri açın. Ayrıca seçtiğiniz karakteri özelleştirerek daha farklı hale getirin, sonuçta daha hızlı rakiplerinizi alt edin.

Genel oyun bakımından eğlenceli olan Wrestle Tiger'ın aynı zamanda güzel animasyonları da bulunuyor. Boş zamanlarınızda keyif alarak oynayabileceğiniz oyundaki yetenek kartlarını toplamayı unutmayın. Bu şekilde en güçlü amerikan güreşçisini yaratın!