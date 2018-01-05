YAZIO - Kalori Sayacı ve Diyet Günlüğü, Apple Watch desteği de sunan kilo verme ve diyet uygulaması.

Kısa süre içerisinde sağlıklı şekilde kilo vermek için spor salonuna yazılmak zorunda değilsiniz. iPhone’unuza indirip birçok özelliğini ücretsiz kullanabileceğiniz bu diyet uygulamasının tavsiyelerine kulak verirseniz düşündüğünüzden de kısa sürede hedef kilonuza ulaşabilirsiniz. Diyet listeleri ve tariflerden kilo verme, kas geliştirme, form koruma gibi farklı kişisel planlara; yiyecek günlüğünden aktivite takibine her şeyi ücretsiz olarak sunan uygulama, tamamen Türkçe ve hem telefon hem de saat üzerinde modern arayüze sahip.

iPhone, iPad ve Apple Watch’da kullanılabilir en iyi diyet ve kilo verme uygulaması olduğunu düşündüğüm YAZIO da benzerleri gibi ücretsiz sürümde temel özellikleri sunuyor. Kişisel plan, kalori tablosu, beslenme takibi ve yiyecek günlüğü, karbonhidrat - protein - yağ takibi, öğün oluşturma, barkodla hızlı yiyecek ekleme, kalori hesaplayıcısı, kilo takibi, aktivite takibi gibi özellikleri ücretsiz sürümde alıyorsunuz. Pro üyeliğe geçerseniz, beslenme planları, sağlıklı ve lezzetli yemek tarifleri, diyet ve vücut istatistiklerini içeren detaylı analiz, temel besin maddelerinin takibi, gelişim takibi, vücut ölçülerini takip etme, diyet ve spor aktiviteleri planlama gibi avantajlara sahip oluyorsunuz. Ayrıca reklam da gösterilmiyor.

YAZIO - Kalori Sayacı ve Diyet Günlüğü Özellikleri: