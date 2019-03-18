Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Zombie Motors, farklı malzemeler kullanarak sıra dışı robotlar tasarlayabileceğiniz ve aksiyona doyabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.

Etkileyici görüntü grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, hayal gücünüzü kullanarak farklı robotlar icat etmek ve düşman robotlarla savaşalar yapmaktır. Çeşitli malzemelerden yararlanarak savaşçı robotlar tasarlayabilir ve karşınızdaki robotlara kafa tutabilirsiniz. Zombi robotları yaparak aksiyon ve macera dolu savaşlara katılabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde robotları yaparken faydalanabileceğiniz motorlar, metal parçalar, bağlantı aparatları, tekerlekler ve daha onlarca farklı malzeme yer almaktadır. Tasarladığınız robotlara monte edebileceğiniz balta, kılıç, testere, demir dikenli top, balyoz ve birçok ölümcül silah bulunmaktadır. Tüm bu silahlardan ve malzemelerden yenilmez robotlar oluşturmalı ve rakiplerinize korku salmalısınız.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda hizmet veren Zombie Motors, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.