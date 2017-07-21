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Kızıl Gezegenin Küçük ve Hızlı Uydusu Phobos Görüntülendi

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NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Mars etrafındaki yörünge gezisi sırasında küçük uydu Phobos'u görüntülemeyi başardı. Phobos’un çok küçük olması, Hubble’ın yakaladığı resimlerde uydunun yıldız gibi görünmesine sebep oldu. 22 dakika boyunca teleskobun açısında kalan Phobos’un 13 yeni fotoğrafı NASA tarafından yayınlandı.


Güneş sistemindeki en küçük uydulardan biri olan Phobos’un boyutları: 26,5 km; 21,7 km; 17,7 km uzunluğunda. Mars’ın çevresini 7 saat 39 dakikada bir tamamlayan küçük uydu, 24 saat 40 dakika olan bir Mars gününde 3 kez gezegenin çevresini turluyor. Güneş sisteminde gezegeni, ana gezegen gününden daha kısa bir sürede çevreleyen tek doğal uydu olma özelliğini taşıyan Phobos, Asaph Hall tarafından 17 Ağustos 1877'de keşfedilmişti.

Mars yörüngesinden gelen yakın çekim fotoğrafları, Phobos'un Mars'ın yerçekimi ile parçalanmış olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları, her yüz yılda yaklaşık 2 metre Marsa yaklaşan küçük uydunun 30 ila 50 milyon yıl içerisinde Kızıl Gezegen'e çarpacak, parçalanacak ya da Mars çevresinde bir halka olarak dağılmış olacağını öngörüyor.

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Yazar: - 21.07.2017

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