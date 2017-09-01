Android için En İyi 10 Korku Oyunu

Son zamanlarda kullanıcıların korku oyunlarına olan ilgisiyle birlikte, bu tür oyunlar da çıkışa geçti. Elbette bu oyunların tamamı mükemmel sayılabilecek kadar iyi değil, fakat gerçekten akıcı ve başarılı oyunlar da mevcut. Bizler de bu listemizde, Android için en iyi 10 korku oyununu sizler için sıraladık.

Korku oyunları genellikle bir senaryoya bağlı olarak geliştiriliyor. Çeşitli senaryolarla üretilen bu oyunlarda, görevleri yerine getirirken karşılaştığınız yaratıklar ve sırlar da gerilim yaratan unsurlardan oluyor. Eğer, siz de korku oyunlarından hoşlanıyorsanız sizler için seçtiğimiz oyunlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.