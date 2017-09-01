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Android için En İyi 10 Korku Oyunu

Android için En İyi 10 Korku Oyunu
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Son zamanlarda kullanıcıların korku oyunlarına olan ilgisiyle birlikte, bu tür oyunlar da çıkışa geçti. Elbette bu oyunların tamamı mükemmel sayılabilecek kadar iyi değil, fakat gerçekten akıcı ve başarılı oyunlar da mevcut. Bizler de bu listemizde, Android için en iyi 10 korku oyununu sizler için sıraladık.

Korku oyunları genellikle bir senaryoya bağlı olarak geliştiriliyor. Çeşitli senaryolarla üretilen bu oyunlarda, görevleri yerine getirirken karşılaştığınız yaratıklar ve sırlar da gerilim yaratan unsurlardan oluyor. Eğer, siz de korku oyunlarından hoşlanıyorsanız sizler için seçtiğimiz oyunlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

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Into the Dead 2 Into the Dead 2
Into the Dead 2 Into the Dead 2, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz zombi oyunu. ÜCRETSİZ
Dead Effect 2 Dead Effect 2
Dead Effect 2 Dead Effect 2 yüksek kaliteli bir mobil FPS oyunudur ÜCRETSİZ
Fran Bow Chapter 5 Fran Bow Chapter 5
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DISTRAINT: Pocket Pixel Horror DISTRAINT: Pocket Pixel Horror
DISTRAINT: Pocket Pixel Horror DISTRAINT: Pocket Pixel Horror oyununda karakterinizi yönlendirerek bulmacaları çözebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Another World Another World
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Oxenfree Oxenfree
Oxenfree Oxenfree oyunu, korku ve gerilim unsurları içeren bir hikayeye sahip başarılı bir mobil oyun.

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