Android İçin İnternetsiz (Offline) FPS Oyunları

İnternetsiz oynanabilen en iyi mobil FPS oyunlarına bu listede yer verdik. Android FPS oyunu önerisi alabilir miyim? diye soranlar için en iyi First Person Shooter oyunları arasından ücretsiz ve de offline oynamaya izin verenleri seçtik.

FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunları mobil platformda da oldukça popüler. Görsel açıdan gerçekten konsol kalitesinde yapımlar mevcut. Android telefonda oynarken keyif alacağınız en iyi FPS oyunlarını bir listede toplayalım dedik. İnternet gerektirmeyen mobil FPS oyunları, hikaye, senaryo moduyla sizi saatlerce ekran başına kilitleyecek.

İnternetsiz Android FPS oyunlarının indirme bağlantılarına direkt aşağıdan ulaşabilirsiniz.