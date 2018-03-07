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Android İçin İnternetsiz (Offline) FPS Oyunları

Android İçin İnternetsiz (Offline) FPS Oyunları
Erkan Calp
Erkan Calp -

İnternetsiz oynanabilen en iyi mobil FPS oyunlarına bu listede yer verdik. Android FPS oyunu önerisi alabilir miyim? diye soranlar için en iyi First Person Shooter oyunları arasından ücretsiz ve de offline oynamaya izin verenleri seçtik.

FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunları mobil platformda da oldukça popüler. Görsel açıdan gerçekten konsol kalitesinde yapımlar mevcut. Android telefonda oynarken keyif alacağınız en iyi FPS oyunlarını bir listede toplayalım dedik. İnternet gerektirmeyen mobil FPS oyunları, hikaye, senaryo moduyla sizi saatlerce ekran başına kilitleyecek.

İnternetsiz Android FPS oyunlarının indirme bağlantılarına direkt aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Into the Dead 2 Into the Dead 2
Into the Dead 2 Into the Dead 2, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz zombi oyunu. ÜCRETSİZ
Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo
Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo bolca aksiyon içeren bir keskin nişancı oyunudur ÜCRETSİZ
LONEWOLF LONEWOLF
LONEWOLF LONEWOLF, hikaye odaklı keskin nişancı oyunu ve hem ücretsiz hem de Türkçe. ÜCRETSİZ
Dead Effect 2 Dead Effect 2
Dead Effect 2 Dead Effect 2 yüksek kaliteli bir mobil FPS oyunudur ÜCRETSİZ
Dead Trigger Dead Trigger
Dead Trigger Heyecan dolu bir oyun olan Dead Trigger sayesinde Android cihazınız tam bir oyun konsoluna dönüşecek. ÜCRETSİZ
Bullet Force Bullet Force
Bullet Force Bullet Force mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir FPS oyunudur ÜCRETSİZ
Modern Combat 4: Zero Hour Modern Combat 4: Zero Hour
Modern Combat 4: Zero Hour Modern Combat 4: Zero Hour, Modern Combat serisinin son oyunu ve birçok yeniliği de bünyesinde barındırıyor.
N.O.V.A. Legacy N.O.V.A. Legacy
N.O.V.A. Legacy N.O.V.A. Legacy mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur ÜCRETSİZ
Suicide Squad: Special Ops Suicide Squad: Special Ops
Suicide Squad: Special Ops Suicide Squad : Gerçek Kötüler, Android işletim sistemi kullanan telefon ve tablet üzerinde çalışan ve DC evreninin kötülerini yönetebildiğimiz bir tür aksiyon oyunudur. ÜCRETSİZ

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