Count Masters Crowd Runner 3D
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 277.90 MB
- Üretici Freeplay Inc
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Count Masters Crowd Runner 3D koşu oyununda çöp adamlarla şehri ele geçirmeye çalışıyorsunuz.
Count Masters: Crowd Run 3D, çöp adam koşu oyunu olarak App Store’da yerini alan oldukça popüler bir yapım. Mobil aksiyon oyunları arasında üst sıralarda olan Count Masters, büyük bir ordu kurmak, rakiplerinizi alt etmek ve çeşitli engellerden kaçınmakla ilgili. Biraz eğlence ve heyecan mı arıyorsunuz? Bu 3D koşu oyunu tam size göre. Count Master iOS için ücretsiz; iPhone ve iPad’de oynanabiliyor.
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En iyi kapıyı seçin, içinden geçin ve karşıt kalabalıkla çarpışmak için çöp adam savaşçılarını bir araya getirin. Kalabalığın efendisi olun ve bu destansı yarışın sonuna kadar kalabalık şehirde halkınıza liderlik edin. Engelleri aşın ve yolunuza çıkan herkesi yenin, paraları toplayın ve level atlayın. Son savaşta King-stickman’i yenin ve kaleyi alın!
- Bu şehri ele geçirme oyunu büyüleyici grafikler ve basit mekaniklere sahip. Count Masters’ın çete savaşları ve çöp adam savaşlarıyla dolu dünyasına kendinizi kapatın.
- Dinamik yarış: Siz basit bir koşucu değilsiniz, tüm çöp adamların başındaki isimsiniz. Çetenizi toplayın ve onları hayatlarının çatışmasına götürün.
- Eğitici koşu oyunu: Takımınızdaki koşucuları sayın, artırın ve çoğaltın. Doğru kapıyı seçin ve en öfkeli çöp adam dövüşlerini kazanın.
- Eğlenceli 3D yarış oyunu: Basit, gerçekçi ve rekabetçi. Hepsini ezip geçin ve coin’ler kazanın.
- Artan zorluklu çoklu seviye: Pek çok zorlukla karşılaşacaksınız ama endişelenmeyin. En zorlu düşmanlarla çatışacak çöp adam kalabalığına sahipsiniz.
- Her yaş için uygun engelli parkur oyunu: Count Masters herkes için eğlenceli bir oyun ve harika bir zaman öldürücü.