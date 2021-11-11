Count Masters Crowd Runner 3D koşu oyununda çöp adamlarla şehri ele geçirmeye çalışıyorsunuz.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Count Masters: Crowd Run 3D, çöp adam koşu oyunu olarak App Store’da yerini alan oldukça popüler bir yapım. Mobil aksiyon oyunları arasında üst sıralarda olan Count Masters, büyük bir ordu kurmak, rakiplerinizi alt etmek ve çeşitli engellerden kaçınmakla ilgili. Biraz eğlence ve heyecan mı arıyorsunuz? Bu 3D koşu oyunu tam size göre. Count Master iOS için ücretsiz; iPhone ve iPad’de oynanabiliyor.

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En iyi kapıyı seçin, içinden geçin ve karşıt kalabalıkla çarpışmak için çöp adam savaşçılarını bir araya getirin. Kalabalığın efendisi olun ve bu destansı yarışın sonuna kadar kalabalık şehirde halkınıza liderlik edin. Engelleri aşın ve yolunuza çıkan herkesi yenin, paraları toplayın ve level atlayın. Son savaşta King-stickman’i yenin ve kaleyi alın!