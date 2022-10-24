En İyi Odaklanma Uygulamaları

Odaklanma uygulamaları, insanların verimliliğini arttırmasına yardımcı olabilir. Peki, bu konuda en başarılı hizmetler neler? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilir ve en başarılı uygulamaların hangileri olduğunu öğrenebilirsiniz.

Odaklanmak, bir proje üzerinde çalışırken veya sınava hazırlanırken büyük bir öneme sahiptir çünkü verimliliği doğrudan etkiler. Tüm dünyada çok yaygın hâle gelen mobil cihazlar için geliştirilen bazı uygulamalar, daha iyi odaklanmanıza imkân tanıyor.

Bu yazıda insanların daha iyi odaklanabilmesine yardımcı olan en başarılı hizmetleri bir arada topladık. Listemizi inceleyebilir ve beğendiğiniz bir uygulamayı cihazınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Odaklanma uygulamaları Listesi

Flipd

Noisli

Forest

Engross

Meditopia

Social Fever

RescueTime

Pomodoro Timer Lite

Yukarıda odaklanma uygulaması arayan kişiler için öneriler bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca eğlenirken aynı zamanda matematik becerinizi geliştirmek istiyorsanız en iyi matematik oyunları listemize de bakabilirsiniz.

Flipd

Flipd, uygulama kullanım süresini azaltmak isteyen kişiler için harika bir hizmettir. Ne kadar süre boyunca çalışmanız gerekiyorsa o süreyi uygulamaya girmeniz gerekiyor. Belirlediğiniz süre boyunca cihazınızda yüklü olan uygulamalara erişemiyorsunuz.

Uygulama üzerinden belirlediğiniz süre sona erdikten sonra tüm uygulamalar yeniden görünüyor. Böylelikle dersinize veya işinize daha iyi odaklanmanız sağlanıyor. Uygulamanın kütüphanesinde yağmur, kamp ateşi gibi çeşitli sesler de mevcut.

Flipd'e eklediğiniz görevleri renklendirerek daha düzenli bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede yapmanız gereken işleri kolayca organize edebilirsiniz.

Noisli

Az bilinen güzel uygulamalar arasında bulunan Noisli rüzgâr, fırtına, şömine, su, yağmur ve martı dahil olmak üzere çeşitli sesler sunuyor. Birden fazla sesi seçebilmeniz de mümkün. Örneğin yağmur ile rüzgâr seslerini seçerek iki sesin aynı anda çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Çok başarılı bir arayüze sahip olan ve bu sayede kullanıcılara kolay bir kullanım sunan uygulamada yer alan sesler sayesinde sınava hazırlanırken ya da bir proje üzerinde çalışırken daha iyi odaklanabilirsiniz. Böylelikle verimliliğinizi arttırabilirsiniz.

Forest

Forest, ders çalışma uygulamaları arayan kişiler için çok başarılı bir hizmettir çünkü insanların daha iyi odaklanmasına yardımcı olur. Ders çalışma süresi sona erene kadar mobil cihazınızı kullanmamanızı sağlar. Verimliliğin artmasına olanak tanıyan uygulamaya girdiğinizde ilk olarak bir fidan çıkıyor.

"Ağaç dik" butonuna dokunduğunuzda geri sayım aktif hâle geliyor. Bu süre içerisinde uygulamadan çıkmadığınız takdirde fidan büyüyor. Böylece dijital bir ağaca sahip oluyorsunuz. Bu işlemi ne kadar çok tekrarlarsanız o kadar çok ağaç elde ediyorsunuz.

Engross

Pomodoro tekniğinden ilham alan Engross, daha iyi odaklanmanıza yardımcı olan başarılı bir hizmettir. Uygulama üzerinden çalışma süresi ve mola süresi gibi çeşitli seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Çok başarılı bir arayüze sahip olan uygulama, grafikler aracılığı ile çeşitli istatistiki bilgiler sunuyor. Bu bilgiler, analiz yapmanıza yardımcı olabilir.

Engross, çeşitli görevler eklenmesine de imkân tanıyor. Böylelikle günlük ya da haftalık programlar hazırlayabilirsiniz. Uygulama ayrıca dikkatinizi dağıtan tüm uygulamaları engelleyebilmenizi de sağlıyor. Bu özellik, dikkat dağıtan hizmetleri bir süreliğine ortadan kaldırarak daha verimli bir şekilde çalışılmasına olanak tanıyor.

Meditopia

En iyi meditasyon uygulamaları arasında yer alan Meditopia, insanların daha iyi odaklanmasını sağlayarak verimliliğini arttırabilir. 10 milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan uygulamada motivasyon, stres, endişe, nefes, yetersizlik hissi gibi konuları içeren 1000'den fazla rehberli meditasyon yer alıyor.

Karanlık mod desteğine sahip olan uygulamadaki ilham veren sözler de verimliliğin ve odaklanma seviyesinin artmasını sağlayabilir. 30'u aşkın uyku meditasyonunun yer aldığı uygulamayı cihazınıza indirip ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Social Fever

Akıllı telefon kullanımının azalmasına yardımcı olan Social Fever, sınava hazırlanırken ya da bir proje üzerinde çalışırken sürekli olarak akıllı telefonuna bakan ve bu nedenle dikkati dağılan kişiler için harika bir hizmettir.

Social Fever, uygulama kullanım süresini aştığınızda bildirim aracılığı ile uyarıyor. Böylece uygulamalarda farkına bile varmadan uzun süre boyunca zaman harcamanız önleniyor. Belirli bir sürenin üzerinde müzik dinlediğinizde uyaran hizmet, gün içerisinde su içmeniz gerektiğini de hatırlatıyor.

RescueTime

Sade bir arayüze sahip olan ve bu sayede çok kolay bir kullanım sunan RescueTime, kullanarak hangi uygulamaya ne kadar vakit harcadığınızı öğrenebilirsiniz. Bu sayede zamanınızı daha iyi yönetebilir ve üzerinde çalıştığınız derse veya işe daha iyi odaklanabilirsiniz.

Uygulama kullanım süresi belirleyebilmenize olanak tanıyan hizmet, belirlediğiniz süreyi aştığınızda ise bilgilendiriyor. Uygulama ayrıca analiz yapmanıza yardımcı olabilecek rapor da sunuyor.

Pomodoro Timer Lite

Pomodoro Timer Lite, isminden de anlaşılacağı üzere pomodoro tekniğinden ilham alınarak geliştirilen bir hizmettir. Uygulama üzerinden görev ekledikten sonra 25 dakikalık geri sayımı başlatabilirsiniz.

Dikkatinizi dağıtmayan sade bir arayüze sahip olan uygulamada kısa ve uzun molalar da bulunuyor. Çok basit kullanımı ile dikkat çeken hizmette yer alan molalar, verimlilik ve odaklanma düzeyinizin azalmamasına yardımcı oluyor.

Bu yazıda odaklanma uygulamaları listesi hazırladık. Listede yer alan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz.