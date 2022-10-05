En İyi 6 Makyaj Uygulaması

Makyaj uygulaması, dijital ortamda yüzünüze makyaj yapabilmenize imkân tanır. Bu yazıda alanında en başarılı uygulamaları bir arada topladık. Beğendiğiniz uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bazı kişiler belirli bir makyaj tarzının yüzlerine yakışıp yakışmayacağını merak edebilir. Eğer siz de bu konuda kararsız kaldıysanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. Listemizde yer alan makyaj uygulamaları sayesinde fotoğraflarınıza kolayca makyaj yapabilirsiniz.

Söz konusu uygulamaları kullanarak hangi tarzın size yakıştığını ekstra bir çaba sarf etmeden öğrenebilirsiniz. Peki, en iyi sanal makyaj yapma uygulamaları neler?

Makyaj Uygulaması Önerileri

B612

Picsart

Perfect365

Facetune 2

Visage Lab

Cymera

Yukarıda en başarılı makyaj uygulamaları listesi bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

B612

500 milyondan fazla indirilen B612, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip uygulamadır. Çok sayıda özelliğin yer aldığı hizmette kullanıcıların sanal makyaj yapabilmesine imkân tanıyan bir özellik de mevcut.

Makyaj bölümünde kontür, allık, ruj ve daha birçok araç bulunuyor. Bu araçların her biri pek çok seçenek sunuyor. Bunlar sayesinde hangi makyaj tarzının size uyup uymadığını pratik bir şekilde öğrenebilmeniz mümkün.

Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken uygulamada filtre, efekt ve çıkartma gibi araçlar da mevcut. Efekt ve filtreler kategorilere ayrılmış. Bu sayede aradığınız türde efekti veya filtreyi kolayca bulabilirsiniz. Bunların yanı sıra video düzenleme özelliği de yer alıyor.

Picsart

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Picsart uygulamasında yer alan makyaj çıkartmaları sayesinde dijital ortamda makyaj yapabilirsiniz. Tüm dünyada oldukça popüler olan uygulamada yapabilecekleriniz bununla sınırlı değil.

Popüler hizmeti saç boyama uygulaması olarak da kullanabilirsiniz. Bu sayede size en çok yakışan saç rengini bulabilirsiniz. Bunların yanı sıra fotoğraflarda istemediğiniz nesneleri kaldırabilir, arka planı değiştirebilir ve hatta fotoğraf kolajı da oluşturabilirsiniz.

Perfect365

Çok detaylı bir uygulama olan Perfect365 eyeliner, göz farı, sim, ruj, allık ve kontür dahil olmak üzere makyaj yaparken ihtiyacınız olabilecek çok sayıda araç bulunuyor. Bu araçların kullanımı da oldukça basittir. Böylelikle herhangi bir zorluk yaşamadan işlemi tamamlayabilmeniz mümkün.

50 milyondan fazla indirilen uygulamada çok sayıda arka plan bulunuyor. Makyaj işleminin ardından fotoğrafınızın arka planını da değiştirebilirsiniz. Düzenleme işleminin ardından görseli cihazınıza indirebilir ve isterseniz sosyal medya platformları üzerinden paylaşabilirsiniz.

Facetune 2

Listenin dördüncü sırasında ise Facetune 2 yer alıyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar üzerinden kullanılabilen hizmette fondöten, allık, gölge ve göz boyası gibi menüler bulunuyor. Bu menüler üzerinden sanal makyaj yapabilirsiniz.

Makyajın yanı sıra yüzünüzde bulunan lekeleri ortadan kaldırabilir ve dişinizi beyazlatabilirsiniz. Uygulamada ayrıca saçınızı boyayabilirsiniz. Saç renkleri arasında çok pratik bir şekilde geçiş yapabilme imkânına sahipsiniz. Facetune 2'yi arka planı değiştirme uygulaması olarak da kullanabilirsiniz.

Visage Lab

Dijital makyaj yapabilmenize imkân tanıyan bir diğer uygulama ise Visage Lab'dir. Uygulama üzerinden yalnızca birkaç adım ile makyaj işlemini tamamlayabilirsiniz. Bunun haricinde yüzünüzde yer alan lekeleri kaldırabilir, kırmızı gözleri düzeltebilir ve dişlerinizi beyazlatabilirsiniz.

Popüler uygulama, sahip olduğu başarılı arayüz sayesinde çok kolay bir kullanım sunuyor. Bu sayede söz konusu işlemleri çok pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Düzenlediğiniz görselleri çok kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Cymera

Cymera, fotoğraflarınız üzerinde detaylı şekilde düzenleme yapabilmenize imkân tanıyor. Dijital makyaj yapma sürecini çok pratik hâle getiren hizmette kırpma, döndürme, kontrast ve parlaklık gibi ayarlar bulunuyor. Çok hızlı şekilde fotoğrafın arka planını bulanık hâle getirebilmeniz de mümkün.

Fotoğraf kolajı oluşturabilmenize olanak tanıyan uygulamada ayrıca çıkartmalar, filtreler, efektler ve çerçeveler yer alıyor. Türkçe dahil olmak üzere pek çok dili destekleyen Cymera uygulamasında düzenlediğiniz fotoğrafı duvar kâğıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu yazıda en başarılı makyaj uygulamaları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.