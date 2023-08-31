Roblox benzeri oyunlar oynamak isteyen oyuncular için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan yapımlar sayesinde uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Roblox tarzı oyun denildiğinde akla ilk olarak KoGaMa geliyor ancak keyifli vakit geçirilmesine yardım edebilecek daha pek çok yapım bulunuyor. Eğer siz de Roblox yerine oynanacak oyun arıyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

Roblox Benzeri Oyunlar Listesi

Garry's Mod

LEGO Worlds

Minecraft

Pixel Worlds

Trove

Cubic Castles

Growtopia

Creativerse

Rec Room

Bundless

Roblox alternatifi oyunlar listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Garry's Mod

Facepunch Studios tarafından geliştirilen Garry's Mod, 2006 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan kişiler için harika bir yapım olan Garry's Mod'da belirli bir amaç bulunmuyor. Sandbox türündeki yapımda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

LEGO Worlds

Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'in üstlendiği LEGO Worlds, Roblox gibi oyunlar arasında yer alıyor. Traveller's Tales tarafından geliştirilen oyun 2017 yılının mart ayında piyasaya sürüldü. Tüm dünyada çok popüler olan LEGO Worlds'te başarılı inşa etme sistemi mevcut.

Minecraft

Yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan Minecraft, hayal gücünün sınırlarının zorlanmasına yardım ediyor. Başarılı craft sistemiyle öne çıkan oyunda bazı malzemeleri birleştirerek yeni eşyalar elde edebilirsiniz. Oyunu daha eğlenceli hâle getiren Minecraft modları da mevcut.

Pixel Worlds

Kukouri Mobile Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan Pixel Worlds'te zindanlarda canavarlara karşı mücadele edebilirsiniz. Piksel grafikleri ile dikkat çeken yapımda çeşitli mini oyunlar da mevcut. Oyunda ayrıca karakter özelleştirme imkânı da bulunuyor.

Trove

Aksiyon MMO türündeki Trove, ilk olarak 2015 yılının temmuz ayında piyasaya sürüldü. Çeşitli sınıfların yer aldığı yapım, sahip olduğu piksel grafikleriyle dikkat çekiyor. Seviye sistemi içeren oyunda uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Cubic Castles

Cosmic Cow LLC tarafından geliştirilen ve yayımlanan Cubic Castles 2014 yılının ağustos ayında çıktı. Karakter özelleştirme imkânı sunan oyunda madencilik, çiftçilik ve ticaret yapabilirsiniz. Çeşitli görevlerin yer aldığı yapımda klan sistemi de mevcut.

Growtopia

Çok oyunculu mod desteğinin yer aldığı Growtopia isimli oyunda topladığınız malzemeleri kullanarak çeşitli araçların yanı sıra ev gibi yapılar da inşa edebilirsiniz. Sandbox MMO türündeki oyun, yıllardır popülerliğini sürdürüyor.

Creativerse

Playful Corp. tarafından geliştirilen ve yayımlanan Creativerse, 2017 yılının mayıs ayında piyasaya sürüldü. Sandbox türündeki oyunda başarılı inşa etme sistemi bulunuyor. Oyunda madencilik ve çiftçilik yapabilir, bina gibi yapılar inşa edebilirsiniz.

Rec Room

En iyi sanal gerçeklik oyunları arasında yer alan Rec Room, 2016 yılının haziran ayında çıktı. Oynaması ücretsiz olarak sunulan oyun, çok oyunculu mod desteğine sahip. Popüler yapımda uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Boundless

Monumental, LLC tarafından geliştirilen ve yayımlanan Boundless, 2018 yılının eylül ayında satışa sunuldu. Açık dünya hayatta kalma türündeki oyunda inşa sistemi de bulunuyor. Portallar ile farklı gezegenlere seyahat edebilirsiniz.

Bu yazıda Roblox benzeri oyunlar listesi hazırladık. Listede yer alan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.