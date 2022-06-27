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Rec Room

Rec Room

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Oynaması ücretsiz olan Rec Room nihayet lansmana çıktı.

Doğukan Çağlakpınar
Doğukan Çağlakpınar -

Android için Google Play üzerinde, Windows içinde Steam üzerinde lansmana çıkan Rec Room milyonlara ulaşmaya devam ediyor. 10 milyondan fazla oyuncu tarafından günümüzde oynanmaya devam edilen başarılı oyun, Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak ifade ediliyor. Oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan yapım, rengarenk içeriklere ev sahipliği yapıyor. Sadece İngilizce dil desteği ile oynanabilen oyun gerçek zamanlı bir dünyaya ev sahipliği yapıyor.

Oyuncular yapım içerisinde karakterlerini özelleştirebilecek, avatarlarını ayarlabilecekler. Yapım içerisinde birbirinden farklı karakterler de oyunculara sunulan içerikler arasında yer alıyor. Steam üzeerinde beğenileri kazanmaya devam eden yapım, 2016 yılından bu yana milyonlarca oyuncuya hitap ediyor. Sık sık güncellemeler alarak oyuncularına yeni içerikleri deneyimleme fırsatı veren oyun, ücretsiz olarak dağıtılmaya da devam edildi.

Rec Room Özellikleri

  • İngilizce dil desteği,
  • Oynaması ücretsiz,
  • Çok oyunculu oyun,
  • Rengarenk içerikler,
  • Farklı karakterler,
  • Avatar ve karakter özelleştirme,

Hem mobil hem de bilgisayar oyuncuları tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen Rec Room, zengin bir içeriğe sahip. Oyuncularına rengarenk içerikleri deneyimleme fırsatı veren oyun sadece İngilizce dil desteği ile oynanabilecek. Farklı karakterlere de ev sahipliği yapan oyun, hem eğlenceli hem de aksiyon yüklü bir oynanışa sahip olacak. 2016 yılından bu yana bilgisayar ve mobil platformda milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Rec Room, eğlenceli yapısı ile oyunculara keyifli vakit geçirtiyor. Yıllardır popülaritesini kaybetmeden ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.
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Steam üzerinde Windows platformu için oynaması ücretsiz olara yayınlanan Rec Room aynı zamanda Google Play üzerinde de ANdroid platformu için yayınlandı. Oyuncular tarafından epey sevilen ve ilgiyle oynamaya devam edilen yapım, ülkemiz oyuncuları tarafından da epey sevilmişti. 

Rec Room Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Win 7 or higher
  • İşlemci: Intel i5 or Ryzen 5 1400
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GTX 970
  • DirectX: Sürüm 10
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Rec Room Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Win 10 or higher
  • İşlemci: Intel i7 or Ryzen 5 3600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: GTX 980 or better
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 6 GB kullanılabilir alan