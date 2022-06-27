Rec Room
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Rec Room
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Oynaması ücretsiz olan Rec Room nihayet lansmana çıktı.
Android için Google Play üzerinde, Windows içinde Steam üzerinde lansmana çıkan Rec Room milyonlara ulaşmaya devam ediyor. 10 milyondan fazla oyuncu tarafından günümüzde oynanmaya devam edilen başarılı oyun, Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak ifade ediliyor. Oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan yapım, rengarenk içeriklere ev sahipliği yapıyor. Sadece İngilizce dil desteği ile oynanabilen oyun gerçek zamanlı bir dünyaya ev sahipliği yapıyor.
Oyuncular yapım içerisinde karakterlerini özelleştirebilecek, avatarlarını ayarlabilecekler. Yapım içerisinde birbirinden farklı karakterler de oyunculara sunulan içerikler arasında yer alıyor. Steam üzeerinde beğenileri kazanmaya devam eden yapım, 2016 yılından bu yana milyonlarca oyuncuya hitap ediyor. Sık sık güncellemeler alarak oyuncularına yeni içerikleri deneyimleme fırsatı veren oyun, ücretsiz olarak dağıtılmaya da devam edildi.
Rec Room Özellikleri
- İngilizce dil desteği,
- Oynaması ücretsiz,
- Çok oyunculu oyun,
- Rengarenk içerikler,
- Farklı karakterler,
- Avatar ve karakter özelleştirme,
Hem mobil hem de bilgisayar oyuncuları tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen Rec Room, zengin bir içeriğe sahip. Oyuncularına rengarenk içerikleri deneyimleme fırsatı veren oyun sadece İngilizce dil desteği ile oynanabilecek. Farklı karakterlere de ev sahipliği yapan oyun, hem eğlenceli hem de aksiyon yüklü bir oynanışa sahip olacak. 2016 yılından bu yana bilgisayar ve mobil platformda milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Rec Room, eğlenceli yapısı ile oyunculara keyifli vakit geçirtiyor. Yıllardır popülaritesini kaybetmeden ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.
Rec Room İndir
Steam üzerinde Windows platformu için oynaması ücretsiz olara yayınlanan Rec Room aynı zamanda Google Play üzerinde de ANdroid platformu için yayınlandı. Oyuncular tarafından epey sevilen ve ilgiyle oynamaya devam edilen yapım, ülkemiz oyuncuları tarafından da epey sevilmişti.
Rec Room Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Win 7 or higher
- İşlemci: Intel i5 or Ryzen 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 970
- DirectX: Sürüm 10
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Rec Room Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Win 10 or higher
- İşlemci: Intel i7 or Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 980 or better
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Rec Room
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Rec Room
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Rec Room ile Android cihazınızda eğlenceli anlar yaşayacaksınız.
Android ve Windows platformu için yayınlanan Rec Room başarılı gidişatına devam ediyor. MMO oyunları arasında yer alan ve her iki platformda da oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan Rec Room, gerçek zamanlı olarak oynanıyor. Oyunculara rengarenk içerikler sunan başarılı mobil oyun, çeşitli güncellemeler ile içeriğini güncel tutmaya da devam ediyor.
Oyunculara eğlence yüklü dakikalar sunan başarılı oyun, eğlence yüklü yapısı ile hem mobil platformda hem de bilgisayar platformunda oyuncular tarafından sevilerek oynanıyor. Rec Room apk indir içerisinde oyuncular farklı karakterler ile etkileşime giriyor ve kendilerine verilen görevleri başarmaya çalışıyorlar. Aksiyonun ve eğlencenin tavan yaptığı oyun içerisinde sadece İngilizce dil desteği yer alıyor.
Rec Room APK Özellikleri
- Oynaması ücretsiz,
- Sadece İngilizce dil desteği,
- Gerçek zamanlı bir oynanış,
- Birbirinden farklı karakterler,
- Aksiyon ve eğlence yüklü bir yapı,
- Çeşitli çatışma sahneleri,
- Komik ve bir o kadar da sürükleyici bir dünya,
Rec Room adındaki bir geliştirici tarafından hayata geçirilen ve günümüzde hem Google Play hem de steam üzerinde lansmana çıkan Rec Room apk günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Sadece Google Play üzerinde Android kullanıcıları tarafından 10 milyondan fazla kez indirilen Rec Room apk indir, ücretsiz fiyat etiketi ile dünyanın dört bir yanında oynanmaya devam ediliyor. Oyun içerisinde oyuncular karakterlerini geliştirebilecek, özelleştirebilecekler. Aksiyon ve eğlence yüklü oynanışı ile oyuncuları tatmin eden başarılı aksiyon oyunu ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.
Rec Room APK İndir
Bünyesinde sadece İngilizce dil desteğine yer veren Rec Room apk, hem Windows hem de Android platformu için oynaması ücretsiz olarak lansmana çıktı. Oyunculara birbirleri ile sohbet etme fırsatı sunan mobil yapım, buna ek olarak oyunculara kendi avatarlarını ve kendi karakterlerini de özelleştirme fırsatı veriyor. Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen aksiyon oyunu, düzenli olarak aldığı güncellemeler ile oyuncularına yepyeni içerikleri de deneyimleme fırsatı veriyor.