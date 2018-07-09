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Türk Yapımı En İyi Mobil Oyunlar (Android)

Türk Yapımı En İyi Mobil Oyunlar (Android)
Erkan Calp
Erkan Calp -

Türk yapımı en iyi mobil oyunlara bu listede yer verdik. Google Play editörlerinin de dikkatini çeken en iyi Türk uygulama geliştiricilerinin birbirinden güzel oyunlarını bulabileceğiniz listede yarış, bulmaca, arcade, aksiyon, platform kısaca her türden mobil oyun var. Android platformundaki en iyi Türk yapımı mobil oyunları seçerken ücretsiz ve internetsiz oynama seçeneği sunanları seçmeye özen gösterdik.

Türk uygulama geliştiriciler de zaman zaman güzel işler ortaya çıkartabiliyor. Google Play ve App Store’da yılın en iyi mobil oyunları arasına giren, hatta yılın en iyi mobil oyunu seçilen onlarca yapıma Türk uygulama geliştiricilerin imza atması gurur verici. Bu listede de gerek grafikleriyle, gerekse de oynanışıyla etkileyici Türk yapımı oyunlara yer verdik. Google Play editörlerinin seçtiği, bizim de dikkatimizi çeken Android oyunlar, türlerinin en iyisi.

Android telefonunuzda keyifle oynayacağınız Türk yapımı en iyi oyunların indirme bağlantılarına aşağıdan hızlıca ulaşabilirsiniz.

1010! 1010!
1010! 1010! ücretsiz olarak indirebileceğiniz keyifli bir bulmaca oyunudur. ÜCRETSİZ
Desert Zombies Desert Zombies
Desert Zombies Desert Zombies (Dağ Zombileri) oyununda takımınızı kurup zombilerle savaşıyorsunuz. ÜCRETSİZ
Hocus. Hocus.
Hocus. hocus. Android işletim sistemi kullanan mobil cihazlar üzerinde çalışabilen bir tür bulmaca oyunudur. ÜCRETSİZ
iSlash Heroes iSlash Heroes
iSlash Heroes iSlash Heroes, Android cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz ninja oyunu. ÜCRETSİZ
rop rop
rop rop, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zor bir bulmaca oyunudur. ÜCRETSİZ
Traffic Driver Traffic Driver
Traffic Driver Traffic Driver, Android cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz araba sürme simülasyonu oyunu. ÜCRETSİZ
TripTrap TripTrap
TripTrap TripTrap, Android cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz oldukça sürükleyici bir bulmaca oyunudur. ÜCRETSİZ
Wings on Fire Wings on Fire
Wings on Fire Wings on Fire üç boyutlu görselleri ve Türkçe dil desteğiyle dikkat çeken bir uçak savaşı oyunudur. ÜCRETSİZ
Recontact Istanbul:Eyes Of Sky Recontact Istanbul:Eyes Of Sky
Recontact Istanbul:Eyes Of Sky İnteraktif polisiye macera oyununda cinayeti çözüyoruz. ÜCRETSİZ
Kebap World Kebap World
Kebap World Anadolu mutfağına özel yemekleri sunuyorsunuz. ÜCRETSİZ

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