Toon Blast APK, çocukların Android telefon ve tablette oynayabileceği bulmaca oyunu.

Erkan Calp - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Toon Blast APK, çocuklar için hazırlanmış, animasyonların dikkat çektiği rengarenk görselli bulmaca oyunu. Üzerlerinde farklı şekiller olan renkli küpleri eşleştirerek ilerlediğiniz Android oyununda Cooper Cat, Wally Wolf, Bruno Bear adlı karakterlerle sihirli dünyada yolculuğa çıkıyorsunuz. Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Toon Blast apk indir günümüzde milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Rengarenk dünyası ile milyonları peşinden sürükleyen başarılı mobil oyun günümüzde düzenli olarak güncellemeler de almaya devam ediyor. Farklı dil seçeneklerine de sahip olan Toon Blast apk yükle eşleştirme oyunu olarak adından söz ettiriyor.

Yapım içerisinde oyuncular aynı türdeki nesneleri yan yana ya da alt alta getirerek yok etmeye çalışacaklar. En az 3 nesneyi bir araya getiren oyuncular, nesneleri basit bir şekilde yok edebilecekler.

Toon Blast Özellikleri

Ücretsiz,

Android ve iOS sürümler,

Düzenli güncellemeler,

Basit yapı,

Kolay oynanış,

Farklı dil seçenekleri,

Renkli dünya,

Telefon ve tablette oyun oynayan çocuklara yönelik oyunlardan biri olan Toy Blast’in geliştiricileri tarafından Android platformuna ücretsiz sunulan yeni bulmaca oyunu Toon Blast’te birbirinden sevimli çizgi film karakterlerini andıran karakterlerle tanışıyorsunuz. Küpleri bir araya getirip patlattıkça coşan karakterler arasında bir kedi, bir kurt, bir de ayı var.

Kendi takımınızı da kurabildiğiniz renkli bulmaca oyununda bir noktadan sonra can sıkıntısı başlıyor ve disko topu, bomba, roket gibi çeşitli güçlendiricileri kullanmadan geçemeyeceğiniz bölümlerle karşılaşıyorsunuz. Telefon ve tabletlerde rahatlıkla oynanabilen Toon Blast apk indir, eğlenceli yapısı ile yeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor.

Toon Blast Apk İndir

Rengarenk görselleri ile beğenileri toplayan oyun, eğlenceli yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.