KakaoTalk
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 19,090
- DOSYA BOYUTU 11.88 MB
- Üretici Kakao Corp.
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KakaoTalk, arkadaşlarınızla birebir veya grup halinde konuşup mesajlaşabileceğiniz aynı zamanda dosya paylaşımında bulunabileceğiniz güzel ve ücretsiz bir uygulama.
KakaoTalk, 100 milyon kişiden fazla kullanıcıya sahip ücretsiz bir sesli konuşma ve mesajlaşma uygulamasıdır. Windows, iOS, Android, Blackberry ve Windows Phone platformları için uygulamaları bulunan program oldukça etkili ve Skype'a çok benzer.
Arkadaşlarınızla birebir veya grup halinde mesajlaşma ve sesli görüşme imkanı veren uygulamada yüksek kaliteli HD ses özelliği oldukça güzel. Basit telsiz özelliği sayesinde tuşa basılı tutarak söylemek istediklerinizi kaydedip arkadaşlarınıza yollayabilirsiniz. Ayrıca 2 farklı karakterin seslerini kullanarak görüşmelerinizi çok daha eğlenceli hale getirmek mümkün.
Mesajlaşmalarda kullanabileceğiniz 250'den fazla sevimli ikon ve uygulamayı kişiselleştirebileceğiniz birbirinden renkli temalarda uygulamayla birlikte gelenler arasında.
Sıkıldığınız zamanlarda stress atmak için uygulama içerinde bulunan 3 boyutlu oyunlardan oynayarak zaman geçirebilirsiniz. Sürekli güncellenen ve yeni eklenen oyunlarla farklı deneyimler yaşatan uygulamada, yaptığınız görüşmelerin içerisinde dosya paylaşımı yapabilmek mümkün. Bu sayede arkadaşlarınızla sevdiğiniz metin, video ve resimleri paylaşabilirsiniz.
Sesli görüşme ve mesajlaşma verilerinizi şifreleyerek güvenliğini sağlayan uygulama sayesinde bilgilerinizin güvenliği hakkında şüphe duymanıza gerek yok.
Telefon numaranıza ihtiyaç duymadan KakaoTalk kimliğiniz ile yeni arkadaşlar bularak sohbet etmeye başlamak için bu ücretsiz uygulamayı indirmenizi tavsiye ederim.
KakaoTalk
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,730
- DOSYA BOYUTU 6.9 MB
- Üretici Kakao Corp.
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KakaoTalk, birebir ve grup konuşmaları yapabileceğiniz etkili bir Android uygulamasıdır.
KakaoTalk, 230 farklı ülkede 90 milyon kişiden fazla sayıda kullanıcısıyla ücretsiz bir mesajlaşma ve konuşma uygulamasıdır. Skype'a benzerliğiyle dikkatleri çeken uygulama üstelik tamamen ücretsiz. Birebir yada grup olarak mesajlaşma ve konuşma imkanı tanıyan bu uygulama tüm akıllı cihaz platformlarında kullanılabilir.
Yüksek kaliteli HD ses özelliği ile güzel bir konuşma deneyimi yaşatan KakaoTalk, daha hızlı mesajlaşma imkanı sunmak için basit telsiz görevi de görüyor. Basit telsizi özelliği, tuşa basılı tutarak ses kaydedip yollayarak mesajınızı hızlı şekilde iletmenizi sağlıyor. Ayrıca '' Talking Tom '' ve '' Talking Ben '' ses filtrelerini kullanarak konuşmalarınızı daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.
Grup konuşmalarında yada tekli konuşmalarda hızlı bir şekilde metin, video ve fotoğraf paylaşımı yapabilirsiniz.
KakaoTalk içinde bulunan 250'den fazla sevimli ifade ve birbirinden farklı eğlenceli temalarla uygulamayı kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca sıkıldığınız zamanlarda rahatlamak için oynayabileceğiniz 3 boyutlu mobil oyunlar da uygulamanın içinde yer alıyor.
Mesajlaşma ve konuşma verilerinizi şifreleyerek güvenliğinizi sağlayan uygulama gerçekten etkileyici. Telefon numarası ihtiyacı olmadan KakaoTalk kimliğiniz ile yeni arkadaşlarla tanışıp sohbet etmeye başlayabilirsiniz.
KakaoTalk
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 662
- DOSYA BOYUTU 22.1 MB
- Üretici Kakao Corp.
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KakaoTalk, birebir veya grup olarak sesli görüşme ve mesajlaşma yapabileceğiniz popüler bir uygulamadır.
KakaoTalk, 230 farklı ülkede 90 milyon kişiden fazla sayıda kullanıcısıyla ücretsiz bir mesajlaşma ve konuşma uygulamasıdır. Skype'a benzerliğiyle dikkatleri çeken uygulama üstelik tamamen ücretsiz. Birebir yada grup olarak mesajlaşma ve konuşma imkanı tanıyan bu uygulama tüm akıllı cihaz platformlarında kullanılabilir.
KakaoTalk arkadaşlarınız ve ailenizle hızlı, eğlenceli ve kolay olarak iletişim kurabileceğiniz popüler bir uygulama. Windows, Android, iOS , Windows Phone ve Blackberry platformlarında kullanabileceğiniz versiyonları bulunan uygulamayı arkadaşlarınıza tavsiye ederek birlikte mesajlaşma ve görüşmeler yapmaya başlayabilirsiniz.
Yüksek kaliteli HD ses özelliği ile güzel bir konuşma deneyimi yaşatan KakaoTalk, daha hızlı mesajlaşma imkanı sunmak için basit telsiz görevi de görüyor. Basit telsizi özelliği, tuşa basılı tutarak ses kaydedip yollayarak mesajınızı hızlı şekilde iletmenizi sağlıyor. Ayrıca '' Talking Tom '' ve '' Talking Ben '' ses filtrelerini kullanarak konuşmalarınızı daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.
Grup konuşmalarında yada tekli konuşmalarda hızlı bir şekilde metin, video ve fotoğraf paylaşımı yapabilirsiniz.
KakaoTalk içinde bulunan 250'den fazla sevimli ifade ve birbirinden farklı eğlenceli temalarla uygulamayı kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca sıkıldığınız zamanlarda rahatlamak için oynayabileceğiniz 3 boyutlu mobil oyunlar da uygulamanın içinde yer alıyor.
Mesajlaşma ve konuşma verilerinizi şifreleyerek güvenliğinizi sağlayan uygulama gerçekten etkileyici. Telefon numarası ihtiyacı olmadan KakaoTalk kimliğiniz ile yeni arkadaşlarla tanışıp sohbet etmeye başlayabilirsiniz.
KakaoTalk
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 582
- DOSYA BOYUTU 10 MB
- Üretici Kakao Corp.
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KakaoTalk, birebir ve grup konuşmaları yapabileceğiniz başarılı bir Windows Phone uygulamasıdır.
KakaoTalk, 230 farklı ülkede 90 milyon kişiden fazla sayıda kullanıcısıyla ücretsiz bir mesajlaşma ve konuşma uygulamasıdır. Skype'a benzerliğiyle dikkatleri çeken uygulama üstelik tamamen ücretsiz. Birebir yada grup olarak mesajlaşma ve konuşma imkanı tanıyan bu uygulama tüm akıllı cihaz platformlarında kullanılabilir.
Windows Phone için arayüzü optimize edilen uygulamada kullanıcıların konforu düşünülmüş.
Uygulamayı kullanmak için herhangi bir kayıt işlemi gerekli değil. Yapmanız gereken tek şey uygulamayı indirip tükledikten sonra telefon numaranızı girmek. Kullanımı oldukça basit olan uygulama ile benzer uygulamaların aksine grup görüşmelerinde kişi sayısı sınırı bulunmuyor.
Yüksek kaliteli HD ses özelliği ile güzel bir konuşma deneyimi yaşatan KakaoTalk, daha hızlı mesajlaşma imkanı sunmak için basit telsiz görevi de görüyor. Basit telsizi özelliği, tuşa basılı tutarak ses kaydedip yollayarak mesajınızı hızlı şekilde iletmenizi sağlıyor.
Grup konuşmalarında yada tekli konuşmalarda hızlı bir şekilde metin, video ve fotoğraf paylaşımı yapabilirsiniz.
KakaoTalk içinde bulunan 250'den fazla sevimli ifade ve birbirinden farklı eğlenceli temalarla uygulamayı kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca sıkıldığınız zamanlarda rahatlamak için oynayabileceğiniz 3 boyutlu mobil oyunlar da uygulamanın içinde yer alıyor.
Yazılı mesajlar ve ikonların duygularınızı ifade etmeye yetmediğini düşünüyorsanız uygulamanın son sürümüyle birlikte gelen elle çizim modu sayesinde arkadaşlarınıza istediklerinizi çizerek gönderebilirsiniz.
Mesajlaşma ve konuşma verilerinizi şifreleyerek güvenliğinizi sağlayan uygulama gerçekten etkileyici. Telefon numarası ihtiyacı olmadan KakaoTalk kimliğiniz ile yeni arkadaşlarla tanışıp sohbet etmeye başlayabilirsiniz.
KakaoTalk
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,828
- DOSYA BOYUTU 3 MB
- Üretici Kakao Corp.
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KakaoTalk, arkadaşlarınız ve ailenizle ücretsiz mesajlaşma ve sesli görüşme yapabileceğiniz popüler bir BlackBerry uygulamasıdır.
KakaoTalk, Skype ve WhatsApp benzeri dünyanın en popüler mesjalaşma uygulamalarından bir tanesi. Windows, Android, iOS, Windows Phone ve BlackBerry platformlarının hepsinde kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde arkadaşlarınız ve aileniz ile birlikte sesli görüşme yapabilir yada mesajlaşabilirsiniz.
BlackBerry OS ve cihazları için optimize edilmiş uygulaın kullanımı oldukça basit. Ayrıca son sürümüyle birlikte gelen özelliği sayesinde uygulama QWERTY klavyeleri desteklemektedir.
Uygulamanın sunduğu yüksek kaliteli HD ses özelliği ile yaptığınız görüşmelerin kalitesi gerçekten mükemmel. Ses kalitesinin yanı sıra konuşmalarda kullanabileceğiniz 250'den fazla ikon, uygulama için renkli temalar sayesinde arkadaşlarınızla görüşürken aynı zamanda eğlenebilirsiniz.
Dosya paylaşım özelliği ile beğendiğiniz ve sevdiğiniz metinleri, videoları ve fotoğrafları yaptığınız görüşmelerde paylaşmanız mümkün.
Yazışma ve görüşmelerinizin verilerini şifreleyerek koruyan programda telefon numaranızı kullanmadan KakaoTalk kimliğinizi kullanarak yeni kullanıcılarla tanışarak sohbet edebilirsiniz.