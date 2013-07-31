KakaoTalk, arkadaşlarınızla birebir veya grup halinde konuşup mesajlaşabileceğiniz aynı zamanda dosya paylaşımında bulunabileceğiniz güzel ve ücretsiz bir uygulama.

Barış YANIK - 12 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

KakaoTalk, 100 milyon kişiden fazla kullanıcıya sahip ücretsiz bir sesli konuşma ve mesajlaşma uygulamasıdır. Windows, iOS, Android, Blackberry ve Windows Phone platformları için uygulamaları bulunan program oldukça etkili ve Skype'a çok benzer.

Arkadaşlarınızla birebir veya grup halinde mesajlaşma ve sesli görüşme imkanı veren uygulamada yüksek kaliteli HD ses özelliği oldukça güzel. Basit telsiz özelliği sayesinde tuşa basılı tutarak söylemek istediklerinizi kaydedip arkadaşlarınıza yollayabilirsiniz. Ayrıca 2 farklı karakterin seslerini kullanarak görüşmelerinizi çok daha eğlenceli hale getirmek mümkün.

Mesajlaşmalarda kullanabileceğiniz 250'den fazla sevimli ikon ve uygulamayı kişiselleştirebileceğiniz birbirinden renkli temalarda uygulamayla birlikte gelenler arasında.

Sıkıldığınız zamanlarda stress atmak için uygulama içerinde bulunan 3 boyutlu oyunlardan oynayarak zaman geçirebilirsiniz. Sürekli güncellenen ve yeni eklenen oyunlarla farklı deneyimler yaşatan uygulamada, yaptığınız görüşmelerin içerisinde dosya paylaşımı yapabilmek mümkün. Bu sayede arkadaşlarınızla sevdiğiniz metin, video ve resimleri paylaşabilirsiniz.

Sesli görüşme ve mesajlaşma verilerinizi şifreleyerek güvenliğini sağlayan uygulama sayesinde bilgilerinizin güvenliği hakkında şüphe duymanıza gerek yok.

Telefon numaranıza ihtiyaç duymadan KakaoTalk kimliğiniz ile yeni arkadaşlar bularak sohbet etmeye başlamak için bu ücretsiz uygulamayı indirmenizi tavsiye ederim.