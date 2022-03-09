PowerPoint Online, sunumlarınızı çevrimiçi hazırlayabileceğiniz ücretsiz Office uygulamasıdır.

Erkan Calp - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PowerPoint Online, Microsoft Office yazılımının bir parçası olan PowerPoint’in hafifletilmiş sürümüdür. Ücretsiz PowerPoint olarak adlandırabileceğimiz PowerPoint Online sürümünün daha önceki adı ise PowerPoint Web App olarak geçmekteydi.

PowerPoint Online kullanabilmek iiçin ilk yapmanız gereken şey bir Microsoft hesabına sahip olmak. İnternet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkacak ilk ekran da Microsoft hesabınız girmenizi isteyen bir ekrandır. Hesabınız bulunmaması halinde yapmanız gereken işlem ise hemen bir hesap oluşturmaktır.

Özellikle iş dünyasındaki insanlar tarafından kullanılan PowerPoint Online ile kullanıcılar çeşitli sunumlar hazırlayabilecek, çeşitli efektlerden ve özelliklerden yararlanabilecekler. Ücretsiz olarak Windows kullanıcılarına sunulan başarılı uygulama yıllardır geniş bir kitle tarafında kullanılmaya devam ediliyor.

PowerPoint Online İndir

Hesabınızı kullanarak PowerPoint Online'a giriş yaptıktan sonra ekranınızda alışık olduğunuz menüleri göreceksiniz. Burada basitçe bir sunum hazırlamanız ve bunu bilgisayarınızda kullanmanız mümkün. Fakat asıl Office 365 sürümünde gördüğünüz özelliklerin küçük bölümünün internet sürümünde olmadığını fark edeceksiniz.

Buna rağmen PowerPoint Online, severek kullandığınız, basit işler için kullanabileceğiniz temel işlevlerin hepsini barındırıyor.

PowerPoint Online Nasıl Kullanılır?