PowerPoint Online
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,047,077
- DOSYA BOYUTU 1.57 MB
- Üretici Microsoft
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PowerPoint Online, sunumlarınızı çevrimiçi hazırlayabileceğiniz ücretsiz Office uygulamasıdır.
PowerPoint Online, Microsoft Office yazılımının bir parçası olan PowerPoint’in hafifletilmiş sürümüdür. Ücretsiz PowerPoint olarak adlandırabileceğimiz PowerPoint Online sürümünün daha önceki adı ise PowerPoint Web App olarak geçmekteydi.
PowerPoint Online kullanabilmek iiçin ilk yapmanız gereken şey bir Microsoft hesabına sahip olmak. İnternet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkacak ilk ekran da Microsoft hesabınız girmenizi isteyen bir ekrandır. Hesabınız bulunmaması halinde yapmanız gereken işlem ise hemen bir hesap oluşturmaktır.
Özellikle iş dünyasındaki insanlar tarafından kullanılan PowerPoint Online ile kullanıcılar çeşitli sunumlar hazırlayabilecek, çeşitli efektlerden ve özelliklerden yararlanabilecekler. Ücretsiz olarak Windows kullanıcılarına sunulan başarılı uygulama yıllardır geniş bir kitle tarafında kullanılmaya devam ediliyor.
PowerPoint Online İndir
Hesabınızı kullanarak PowerPoint Online'a giriş yaptıktan sonra ekranınızda alışık olduğunuz menüleri göreceksiniz. Burada basitçe bir sunum hazırlamanız ve bunu bilgisayarınızda kullanmanız mümkün. Fakat asıl Office 365 sürümünde gördüğünüz özelliklerin küçük bölümünün internet sürümünde olmadığını fark edeceksiniz.
Buna rağmen PowerPoint Online, severek kullandığınız, basit işler için kullanabileceğiniz temel işlevlerin hepsini barındırıyor.
PowerPoint Online Nasıl Kullanılır?
- İster çevrimiçi ister Office'in masaüstü sürümünü kullanarak sunumlar hazırlayın.
- Sunumlarınızı OneDrive'a kaydedin.
- Gerçek zamanlı olarak diğer kişilerle birlikte çalışın.